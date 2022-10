Jeremy Hunt foi hoje confirmado como ministro das Finanças do governo britânico, sucedendo a Kwasi Kwarteng, que foi afastado inesperadamente após apenas 38 dias no cargo.

De acordo com o gabinete da primeira-ministra, Liz Truss, Edward Argar vai substituir Chris Philp como secretário de Estado das Finanças, que foi transferido para secretário de Estado do Conselho de Ministros.

Hunt foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante um ano no governo de Theresa May e, antes disso, foi ministro da Saúde e da Cultura no governo de David Cameron.

O deputado foi o finalista vencido à liderança em 2019, contra Boris Johnson, e foi derrotado na primeira volta na eleição deste verão, tornando-se dos mais proeminentes apoiantes de Rishi Sunak contra Liz Truss.

A nomeação de Hunt é vista por comentadores políticos como uma forma de a líder dos ’tories’ apaziguar os mercados financeiros e a ala centrista do partido, origem de grande parte das críticas internas dos últimos dias à estratégia económica do executivo.

Em conferência de imprensa, Liz Truss, referiu várias vezes o objetivo enquanto primeira-ministra (PM) do Reino Unido, "quero um país melhor, implementar uma economia de baixos impostos. Foi por isso que fui eleita e quero ajudar à estabilidade", disse aos jornalistas.

"Esta manhã reuni com o ministro das finanças, somos amigos, mas vimos que não havia condições e tendo em conta o interesse nacional, tomei a decisão que tomei. Tinha prometido um Reino Unido com maior prosperidade para ultrapassar esta crise. Tendo em conta o que aconteceu, tive de garantir a estabilidade económica. Foi por isso que tive de tomar a decisão difícil que tomei hoje", justificou Truss quando questionada sobre a saída inesperada de Kwasi Kwarteng.

Em relação ao sucessor de Kwarteng, "trata-se de uma pessoa com experiência no parlamento que vai garantir os preços de energia protegendo as pessoas de terem contas de eletricidade baixas, garantir ordenados altos e flexibilizar o mercado", declarou a PM.

"A prioridade mantém-se com o novo executivo, garantir a estabilidade económica é o objetivo. Jeremy Hunt partilha do mesmo interesse que eu", referiu ainda a chefe do governo britânico fugindo à questão colocada pelos jornalistas sobre se a PM deveria demitir-se ou não.

(*noticia atualizada, com as declarações da PM, às 14h50)