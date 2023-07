“O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, decidiu nomear Jerónimo Cunha para o cargo de diretor-geral de Energia, em regime de comissão de serviço, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2023. Para subdiretor-geral, da área de Energia, será nomeado Bruno Sousa, também em regime de comissão de serviço, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2023”, refere o ministério em comunicado hoje divulgado.

Antigo adjunto do secretário de Estado da Energia e do secretário de Estado da Energia e do Ambiente, com responsabilidade nas matérias relacionadas com política e planeamento energético, Jerónimo Cunha desempenha atualmente funções de diretor de energia e recursos na EY Portugal.

Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Sistemas Sustentáveis de Energia do Programa MIT Portugal, o novo diretor-geral de Energia entra em funções em 01 de setembro.

Já o próximo subdiretor-geral da área de Energia, Bruno Sousa, vai iniciar funções em 01 de outubro.

Bruno Sousa é licenciado em Direito, com “diversos cursos de especialização em Administração Pública e Contratação Pública” e é, desde setembro de 2019, conselheiro técnico responsável pela área da Energia na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia.

Jerónimo Cunha e Bruno Sousa substituem, pela mesma ordem, João Correia Bernardo e Maria José Espírito Santo, a quem o Ministério do Ambiente e da Ação Climática “agradece toda a dedicação e empenho no cumprimento das suas funções e na prossecução dos objetivos da política energética nacional”.