"Com a decisão de encerramento de todas as unidades do sistema educativo e de prosseguir o ano letivo com aulas à distância, caiu por terra a teoria de que estamos todos no mesmo barco e a ilusão de que vai tudo ficar bem", disse Jerónimo de Sousa numa iniciativa da JCP de defesa da escola pública em contexto de covid-19, que decorreu no terraço da Voz do Operário, em Lisboa.

Como sustento da sua argumentação, o secretário-geral do PCP lembrou que há "mais de 50 mil jovens sem acesso à internet, sem computador ou tendo de o partilhar com pais e irmãos", e que milhares desses jovens estão com pais que “têm, ao mesmo tempo, de estar em teletrabalho".

"Centenas de milhar de jovens que não tiveram acesso a fontes de informação, porque as bibliotecas estavam fechadas, estudantes mudados de residência, encerramento de cantinas e refeitórios" foram outros dos pontos realçados pelo deputado.

Jerónimo de Sousa considerou que "os anúncios de que a educação à distância se vai generalizar nos próximos anos deixam bem visíveis objetivos de contenção de custos", acrescentando que "o ensino presencial tem uma centralidade e uma importância no processo de ensino-aprendizagem que não é substituível por experiências à distância".