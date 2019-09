Jerónimo de Sousa voltou a colar o PS à direita e exemplificou com o recente processo de escolha de dirigentes para as instituições europeias, nomeadamente a da nova comissária europeia, a alemã Ursula von der Leyen.

"O que se viu, no final, foi um acordo de cavalheiros, entre os amigos do PS, PSD e CDS, para entregar a batuta da orquestra da União Europeia à maestrina que o diretório das grandes potências impôs, sob o comando alemão, e aqueles que por aqui anunciavam tal frente acabaram metendo a viola no saco. Enquanto a orquestra continua a tocar a música do dogma do défice zero, da inflexibilidade das regras, da submissão aos ditames dos que mandam nisto tudo, é a vida dos povos que se vai afundando. É preciso não ir em cantigas", alertou.

O líder parlamentar comunista e cabeça-de-lista por Évora, João Oliveira, defendeu que o melhor voto para evitar uma maioria absoluta do PS é na CDU.

"A história mostra que as maiorias absolutas são tempos de retrocesso, mas evitar uma maioria absoluta é preciso, mas não chega. É preciso reforçar a CDU. Quem não quer maiorias absolutas do PS e quer que o caminho seja de avanço, e não de retrocesso, tem uma boa e forte opção - reforce a CDU. Um grande resultado eleitoral está como a romã no ramo - está madura para a colhermos. É preciso é esticarmos o braço, fazer o trabalho que falta fazer", apelou.