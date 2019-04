Questionado sobre a "desavença" dos socialistas com o Bloco de Esquerda quanto à Lei de Bases da Saúde, Jerónimo de Sousa disse esperar que "não sirva de álibi para o problema que atualmente existe”, responsabilizando o Governo do PS por “encontrar uma solução” para o problema das Parcerias Publico Privadas (PPP) no setor.

“Efetivamente há uma responsabilidade particular do Governo do PS, que não se pode escudar através deste acontecimento, deste episódio” e tem que “encontrar uma solução para o problema em relação às PPP, confirmando até os passos que tinha dado”, disse o secretário-geral do PCP.

Sobre o alegado acordo entre a ministra da Saúde, Marta Temido, e o BE [que o PS esclareceu depois não ser um documento final], Jerónimo de Sousa defendeu que “o que é público deve ser público e aquilo que é privado deve manter-se privado” e que a divulgação de “pseudo-acordos acaba por permitir o aumento da pressão sobre a solução a encontrar no plano legislativo”.