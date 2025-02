“Desde 2023 que andamos atrás da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para resolver o problema (do avanço do mar sobre as dunas naquela zona), lamentou o presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo.

O autarca adiantou que espera reunir hoje mesmo com representantes e técnicos da APA para analisar as medidas a tomar.

“O objetivo da reunião é ver o que vamos fazer para resolver o problema, porque desde 2020 que não são feitas recargas de areia”, disse.

João Campolargo considerou que, para conter o avanço do mar, devem ser depositados sedimentos.

“As últimas recargas de areia foram feitas em 2019 e 2020, mas se tiverem outra solução que nos digam”, comentou.

Segundo a associação Amigos do Oceano, “o passadiço de ligação da Praia da Barra à Costa Nova, construído recentemente, colapsou em parte do seu trajeto e mesmo uma nova parte do passadiço encontra-se prestes a cair”, tendo desaparecido nos últimos dias “uma extensa área dunar”.

Elementos da Proteção Civil Municipal e da Polícia Marítima têm estado no local, a acompanhar a situação.