O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Jerónimo de Sousa, discursa durante um comício da Coligação Democrática Unitária (CDU), no âmbito da campanha eleitoral para as eleições legislativas 2019, no Teatro Garcia de Resende, em Évora, 29 de setembro de 2019. NUNO VEIGA/LUSA

© 2019 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.