Ao todo estão 35 escolas de Almada, no distrito de Setúbal, e três pavilhões desportivos municipais preparados para receber os jovens peregrinos.

A estimativa da organização, segundo a autarquia, aponta que vão receber cerca de oito mil peregrinos, mas aqueles espaços têm uma capacidade total de 9.152 camas.

Além dos equipamentos municipais, os peregrinos serão acolhidos por famílias e paróquias.

No total da realidade diocesana de Setúbal, foram apresentadas 45 famílias com disponibilidade para acolher jovens, tendo sido criados para o efeito Comités Organizadores Paroquiais, que envolvem 51 paróquias, o Santuário de Cristo Rei, o Seminário Maior de São Paulo em Almada e o Externato diocesano Frei Luís de Sousa.

A Câmara Municipal de Almada adianta numa resposta enviada à agência Lusa que tem quatro locais à disposição dos peregrinos para descanso e informações, nomeadamente o mercado das Torcatas, o Posto de Turismo de Cacilhas, a Loja no Mercado de Almada e o Posto de Turismo da Costa da Caparica.

Estes locais estão equipados com mobiliário de descanso, ‘wi-fi’, pontos de carregamento de telemóveis e casas de banho.

A autarquia de Almada disponibilizou também um parque de autocarros na LISNAVE e desenvolveu um conjunto de percursos pedonais, com a respetiva sinalética e infraestruturas de apoio (WC, Bebedouros, Papeleiras).

Por outro lado, a Câmara Municipal de Almada decidiu também reforçar a segurança e a vigilância das praias do concelho assim como a recolha de lixo nas zonas de maior concentração de peregrinos, nomeadamente nas de acolhimento, nos espaços de atividades, zonas de lazer e acesso pedonais privilegiados, entre outros.

Toda esta operação de apoio logístico à Jornada Mundial da Juventude, segundo a Câmara de Almada, tem um custo orçamental estimado na ordem dos 400 mil euros.

Ainda no concelho de Almada está previsto o condicionamento da circulação rodoviária no acesso ao Santuário do Cristo Rei entre 31 de julho e 07 de agosto.

Nesses dias, entre as 08:00 e as 20:00, adianta a autarquia, vai ser condicionado o acesso e o estacionamento na Avenida Cristo Rei e arruamentos envolventes, estando previstas exceções, nomeadamente para viaturas de emergência e de segurança pública, acesso a equipamentos de apoio social, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e moradores da área condicionada.

Durante esse período, o trânsito estará proibido, exceto para moradores, viaturas de emergência e Carris Metropolitana, na Avenida Cristo Rei, nas ruas Fernão Lourenço, Paula Vicente, Dr. Manuel de Lourosa, Afonso Galo, Padre Ângelo Firmino Silva, das Fontainhas, Frei Silvestre de Almada, das Torcatas e Melvin Jones e na praceta Melvin Jones.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que se realiza de 01 a 06 de agosto e conta com a presença do Papa Francisco.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.