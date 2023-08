Em comunicado, a Carris indica que vão ser disponibilizados “25 autocarros articulados e 20 ‘standard’, que farão pelo menos uma vez o percurso, sendo que alguns destes autocarros farão várias vezes a viagem”.

Segundo a Carris, estes autocarros permitirão que “pelo menos 12 mil voluntários cheguem ao encontro com o Papa Francisco em Algés, onde o Santo Padre vai agradecer a todos quantos deram o seu tempo e os últimos anos à organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)”.

De acordo com o programa oficial da JMJ, o Papa irá deslocar-se no domingo, pelas 16:30, ao Passeio Marítimo de Algés para ali se encontrar com cerca de 30 mil voluntários, naquela que será a última iniciativa de Francisco em Portugal, antes de regressar ao Vaticano.

Na sexta-feira, a Câmara Municipal de Oeiras indicou que este encontro vai obrigar a cortes e condicionamentos de trânsito no município.

Os cortes de trânsito irão ocorrer na Avenida Marginal (EN6), em ambos os sentidos, desde o nó com a Nacional 6-3 (Alto da Boa Viagem) até à Avenida da Índia, com desvio para a Rua Damião de Góis; no IC 17 CRIL, em ambos os sentidos, sendo que, no sentido norte-sul, estará cortado desde a saída para Miraflores, na Avenida Pierre Coubertin, junto ao Parque Técnico/Praça da Maratona do Jamor, até ao cruzamento com a Estrada da Costa.

Serão também cortadas ao trânsito a Estrada da Costa, entre o cruzamento com a Avenida Pierre Coubertin e a Faculdade de Motricidade Humana, a Rua João Chagas, entre o entroncamento com a Rua Dr. Mário Charrua e a Alameda Hermano Patrone, a Avenida General Norton de Matos e a Avenida Bombeiros Voluntários de Algés.

Irão ainda verificar-se condicionamentos de trânsito na Calçada Conde Tomar, na Rua Dr. Archer de Lima, Rua Mata de São Mateus, Rua da Piedade, Rua Ernesto da Silva, Rua Doutor Manuel de Arriaga, Calçada do Rio, Estrada Romeiras, Rua Damião de Góis e artérias adjacentes.

O percurso previsto para a passagem do Papa Francisco, a partir das 15:00, é a Avenida General Norton de Matos (rotunda da Água e a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés), a rotunda (antiga praça de touros de Algés), o terminal rodoviário e o terrapleno de Algés.

O Papa está desde quarta-feira em Portugal para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.