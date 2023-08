“As autoridades locais estimam que estão presentes 800 mil pessoas para participarem na Via-Sacra no Parque Eduardo VII”, divulgou a Santa Sé.

No Parque Eduardo VII, o Papa vai acompanhar como peregrino a Via-Sacra que terá como tema de fundo “a “vulnerabilidade e a fragilidade” com que todos se confrontam no dia a dia.

Na quinta-feira estiveram no Parque Eduardo VII, onde decorreu a cerimónia de acolhimento da JMJ, presidida pelo Papa Francisco, meio milhão de pessoas. A JMJ termina no domingo em Lisboa.