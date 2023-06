O festival – integrado na JMJ Lisboa 2023, que se realiza de 1 a 6 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco – está a ser anunciado sob o mote “Façam barulho, levantem-se do sofá, reúnam os vossos amigos e venham viver a juventude”.

Música, cinema, exposições, teatro, dança, conferências e eventos religiosos vão compor o programa deste festival, com a organização a considerar que, no que respeita a Lisboa, vai ser um “espetáculo incrivelmente diverso e multicultural onde a música, a dança e arte vão invadir os parques e praças da cidade”.

O festival, com entrada gratuita e dirigido a todas as idades, inclui dois torneios desportivos, 10 peças de teatro, 15 filmes, 38 conferências, 290 concertos e 55 eventos religiosos e de encontro, envolvendo participantes de mais de 50 países.

Segundo o Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, hoje citado pela agência Ecclesia, o Festival da Juventude pretende proporcionar “uma experiência de alegria, juventude, universalidade e fé, mostrando que a Igreja Católica é uma igreja viva e jovem, capaz de usar as linguagens e formas de arte da atualidade sem comprometer a mensagem que pretende transmitir”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto deste ano.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo as JMJ já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.

Segundo a organização, até ao momento já iniciaram o processo de inscrição mais de 650 mil jovens.