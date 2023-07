Os participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão ter um desconto de 50% nos monumentos do concelho de Sintra, do distrito de Lisboa, e horários dedicados de visitação, disse hoje à agência Lusa a empresa gestora.

Estas condições vão vigorar entre 24 de julho e 06 de agosto, entre as 15:30 e as 17:30, segundo indica a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML), numa nota enviada à Lusa.

Parque e Palácio da Pena, jardins e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos, jardim e Chalet da Condessa d’Edla, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz e a Escola Portuguesa de Arte Equestre sediada nos Jardins históricos de Queluz, são os monumentos abrangidos pela medida.

“No caso do Palácio Nacional da Pena, o único monumento nacional com sistema de ‘slot’s’ horárias, será reservado uma percentagem de entradas apenas para os voluntários e peregrinos neste período”, explica a PSML.

A empresa refere ainda que vai articular e desenvolver medidas de prevenção e segurança com a proteção civil de Sintra e com as autoridades nacionais, de forma a “antecipar e precaver o “aumento significativo de circulação de pessoas que se antecipe neste período”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto , com as principais cerimónias no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.