Supermercados e lojas de conveniência

De acordo com um despacho, publicado no Boletim Municipal de Lisboa, haverá um “alargamento excecional de horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais inseridos nos grupos V (lojas de conveniência) e VI (minimercados, supermercados e hipermercados) durante a JMJ, entre 1 e 6 de agosto.

“Como consequência da elevada afluência, estima-se uma forte procura por estabelecimentos de restauração e retalho alimentar para responder à necessidade de alimentação destes jovens, sendo essencial assegurar a cabal resposta por parte daqueles estabelecimentos”, pode ler-se nos considerandos do documento.

Assim, durante a JMJ, aqueles estabelecimentos comerciais estão autorizados a funcionar durante 24 horas, com a ressalva de não poderem vender bebidas alcoólicas após as 00h00.

Esta medida não se aplica “aos estabelecimentos que estejam, à data, sob restrição definitiva de horário”, lê-se no despacho.

Segundo o regulamento de horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços no concelho de Lisboa, em vigor, as lojas de conveniência podem funcionar entre as 06h00 e as 22h00 e os minimercados, supermercados e hipermercados entre as 06h00 e as 24h00, todos os dias da semana.

Continente

Contactada pela agência Lusa, fonte da cadeia de retalho Continente indicou que vai alargar o horário de algumas lojas na região de Lisboa, entre 31 de julho e 6 de agosto, “face ao previsto aumento de fluxo de clientes durante a Jornada Mundial da Juventude.

Ainda assim, nos dias da JMJ, o Continente recomenda “que os clientes façam uma gestão dos horários por forma a evitarem as horas de maior afluência às lojas”, adiantando que os horários de abertura das lojas estão disponíveis e atualizados no site ou no Google Maps.

Pingo Doce

O Pingo Doce "reforçou as equipas de cerca de 80 lojas, de Setúbal a Santarém e ainda Fátima, durante o período da Jornada Mundial da Juventude".

"Para continuarmos a oferecer aos nossos clientes a melhor experiência de compra nas nossas lojas recrutámos cerca de 200 familiares dos nossos colaboradores, maioritariamente jovens, para fazerem parte das nossas equipas", foi referido num comunicado.

Existem ainda 25 lojas com horário alargado, saiba quais neste link.

Abastecimento de estabelecimentos

"A Câmara Municipal de Lisboa, em conjunto com a PSP, definiu um conjunto de medidas que garantem que a cidade e os seus operadores económicos não vão parar", foi referido pela autarquia.

Neste sentido, "foram criados dois horários para o abastecimento de todos os estabelecimentos":

manhã - das 07h00 às 10h00

noite - das 00h00 às 07h00

Segundo a câmara, "os mesmos condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida, acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem".

É ainda referido que "fora do horário dos eventos principais, acima referidos, o acesso automóvel a moradores e trabalhadores não será afetado".

De recordar que no caso de trabalhar na zona amarela (ver aqui), deve "ter uma declaração da entidade patronal" que serve de comprovativo.

Comida entregue em casa

Glovo

Ao SAPO24, porta-voz da Glovo explica que é esperado "um impacto extremamente reduzido nas operações Glovo, que vão continuar sem interrupções, 24 horas por dia, 7 dias por semana".

"No entanto, estamos a seguir o plano rodoviário da Câmara Municipal de Lisboa, pelo que os clientes que estiverem nas zonas de restrição absoluta à circulação rodoviária (ver aqui) não vão poder efetuar pedidos através da app, apenas durante o período em que estas restrições estiverem em vigor", refere ainda.

Bolt

"Durante a semana das JMJ, a Bolt Food irá operar conforme as regras em vigor nas cidades, o que poderá levar a alguns constrangimentos", foi explicado ao SAPO24.

"Para quem está situado na Zona Vermelha, não será possível usufruir do serviço da Bolt; para quem está na Zona Amarela, é possível que enfrente tempos de espera acima do habitual e que encontre alguns dos restaurantes indisponíveis", frisa a mesma fonte.

Contudo, "independentemente da zona, todos os utilizadores serão notificados na própria app quanto à possibilidade de realizarem encomendas e tempos de espera".

Uber Eats

Em declarações ao SAPO24, fonte oficial da Uber Eats adianta que estão a "tomar medidas para minimizar os constrangimentos previstos na próxima semana".

"O procedimento para encomendar mantém-se o mesmo. Uma vez que nas zonas vermelhas o serviço estará interdito, vamos informar os utilizadores da app desta restrição e, ainda, haverá um aviso em destaque na aplicação para toda a zona de Lisboa a informar que os tempos de entrega poderão ser superiores ao estimado, considerando os constrangimentos na circulação pela cidade", é referido.

Nesse sentido, serão mantidos os horários de entrega habituais e "estão previstas apenas as restrições já partilhadas pela Câmara Municipal de Lisboa".