“Alguém com um ordenado mínimo de 600 euros não tem opções. Não tem opções rigorosamente nenhumas. E também um ordenado mínimo de 600 euros é o Estado a informar alguns indivíduos de que não tem altas expectativas em relação a eles”, disse à Lusa Joacine Katar Moreira, à margem de uma ação de campanha do Livre em Odivelas, distrito de Lisboa.

A candidata a deputada pelo círculo de Lisboa considerou que um ordenado mínimo de 600 euros faz com que se esteja “todos os meses com ansiedade enorme” para se sobreviver, e significa “um empobrecimento dos cidadãos”.

A candidata do Livre, partido que propõe um aumento do salário mínimo para os 900 euros, considerou ainda que “não há vontade política para o aumento do salário mínimo”.

“Vão-se sempre encontrar, obviamente, argumentos económicos e economicistas para se ir evitando sucessivamente isto [o aumento do salário mínimo]. Isto obviamente porque a nossa elite política tem relações com a nossa elite industrial, com a elite financeira, e por aí fora”, salientou a historiadora.