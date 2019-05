Para combater e punir os crimes económico-financeiros, a ex-PGR concorda com a ministra da Justiça no que se refere à existência de leis suficientes no ordenamento jurídico.

Contudo, defende que os instrumentos ao dispor da justiça podem ser aplicados de forma mais eficaz.

“As leis que existem são suficientes, mas há instrumentos que podem ser melhor e mais eficazmente aplicados, de forma mais estruturada” disse.

Sobre a colaboração premiada, Joana Marques Vidal lembrou que esta já consta do ordenamento jurídico português, discorda que se possa aplicar em Portugal a delação premiada brasileira, mas considera que o instrumento pode ser alargado.

Sobre a necessidade de uma cultura cívica para a integridade, a ex-PGR partilha da mesma opinião de Francisca Van Dunem, ressalvando que não se pode “descansar na ideia de que a luta contra a corrupção depende da eficácia dos tribunais, depende de muito mais coisas”.