Tem 43 anos e já foi um pouco de tudo pelo CDS, menos líder do partido. Pertence à comissão diretiva de Cristas e garante que já fez a expiação de culpa dos maus resultados alcançados nas últimas legislativas, em que o CDS perdeu 13 deputados e ficou com cinco.

Agora, João Almeida, ex-secretário de Estado da Administração Interna do governo PSD-CDS, quer voltar a trazer o partido para os dois dígitos, como costumava dizer Paulo Portas.

Apesar de ter o apoio da atual direção e de nomes como Adolfo Mesquita Nunes, garante que não é um líder de continuidade. E quer fortalecer o CDS pondo o foco naquelas que sempre foram as grandes causas do partido, mas que recentemente "nem sempre estiveram na linha da frente, como a saúde, que esteve menos presente no nosso discurso".

O seu espírito crítico levou-o a apresentar moções em todos os ciclos do CDS: "Fazer futuro", contra José Ribeiro e Castro, "Fazer diferente", quando venceu Paulo Portas, "Fazer melhor", quando venceu Assunção Cristas. Este fim de semana, 1200 congressistas deverão decidir sobre "O que nos une" de João Almeida.

A sua moção chama-se "O que nos une". O partido está dividido? Porquê?

Não. O partido tem diferentes projetos para o futuro, mas o que nos une é o que devemos valorizar.

O que quer para o CDS e o que está em causa neste momento, para si?

O que está em causa é conseguir recuperar a representatividade do CDS. O que quero é isso mesmo, que nos organizemos internamente para termos boas propostas políticas para que as pessoas se revejam e confiem no CDS e para conseguirmos fazer essa ligação de proximidade com as pessoas.

Perguntas à queima-roupa O que faziam os seus pais? O meu pai era gestor de recursos humanos, a minha mãe decoradora. Quem são os seus amigos? São muitos, graças a Deus. Alguns de infância, outros que ao longo da vida fui conquistando. Há de vários tipos. Quem foi o pior primeiro-ministro de todos os tempos? José Sócrates. Qual o seu maior medo? Ter medo. Qual o seu maior defeito? [Ri] Essa é mais difícil... Acho que podia ser mais optimista. Quem é a pessoa que mais admira? O meu bisavô. A sua principal qualidade? Não sei, essa fica para as outras pessoas. A maior extravagância que alguma vez fez? Não sou muito dado a extravagâncias. O seu filme de eleição? Shine. Numa palavra, o que fizeram a Assunção Cristas? Acho que não fizeram nada. Em traços gerais, que perfil tem de ter alguém para trabalhar consigo? Tem de gostar de trabalhar em equipa e tem de ser muito dedicado. O que o faz perder a cabeça? Nada. O que o deixa feliz? A amizade. Se pudesse, o que mudaria na União Europeia? A forma como os Estados se relacionam uns com os outros e a possibilidade de os Estados serem mais iguais dentro da União. Se fosse um herói de ficção, que personagem seria? Não sei, nunca gostei muito de super-heróis. Como gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa que gosta de contribuir para aquilo em que acredita. O melhor presidente da República? Ainda está para vir. Quem não tem direito a uma segunda oportunidade? Todos têm. A pior profissão do mundo? Político. Se fosse um animal, que animal seria? Não faço a mínima ideia. Descreva a última vez que se irritou. Há de ter sido no trânsito. Tem alguma comida de conforto? Não. Iniciativa Liberal ou PSD? CDS.

O que são boas propostas políticas?

Boas propostas políticas são aquelas que o CDS sempre teve e que fazem com que as pessoas se sintam representadas no CDS; as que tenham a ver com a meritocracia, as que tenham a ver com o respeito pela autoridade, as que tenham a ver com a valorização do mundo rural. Todo um conjunto de propostas que sempre estiveram na órbita da ação política do CDS e que são essenciais para mantermos a relação de confiança com o eleitorado.

Se sempre estiveram na órbita da ação política do CDS, o que levou os eleitores a afastarem-se nas últimas eleições?

Significa que desta vez não estiveram tão presentes [as propostas]. O partido cometeu erros de foco na mensagem e falhou por não ter tido essas causas sempre na linha da frente - as que mencionei e a saúde, por exemplo, que esteve menos presente no discurso CDS.

É porta-voz da direção do CDS e está a concorrer à liderança do partido por discordar da direção. Não é contraditório?

Não é uma questão de discordar, é uma questão de fazer diferente.

Se quer fazer diferente é porque não concorda com o que está a ser feito...

Não, é porque são momentos diferentes. Sou completamente coerente com aquilo que sempre disse no passado - apresentei moções a congresso em todos os ciclos de liderança do partido: Ribeiro e Castro, Paulo Portas e Assunção Cristas. O que digo agora é o que disse nessas moções. Obviamente, em cada um dos ciclos, de maneira diferente, estive disponível para colaborar com o partido. Não sendo eu o líder, a estratégia não era definida por mim.

Mas foi porta-voz dessa estratégia.

Não era o porta-voz da estratégia, era o porta-voz do partido.

O porta-voz da estratégia do partido.

Mas a estratégia foi definida em congresso por uma maioria muito grande. E eu dispus-me a colaborar com o partido, penso que isso é obrigação de qualquer militante e de qualquer dirigente. O que não quer dizer que se concorde com tudo o que está a acontecer.

O que o diferencia dos outros candidatos à liderança do CDS, por um lado, e dos líderes da oposição, por outro?

Sobre os candidatos à liderança é indiferente, nunca o disse e não vou dizer até ao congresso, penso que cabe aos militantes do CDS julgar com base no conhecimento que têm de cada um - lá está, sou dirigente do partido há muitos anos, sou militante do partido ainda há mais, andei por todo o país nesta campanha, apresentei a minha moção em todo o lado, é uma questão de comparação.

E do ponto de vista externo?

Do ponto de vista externo, gostava muito de conseguir trazer o CDS para uma política mais próxima das pessoas. Falar uma linguagem simples e estar perto das pessoas, acho que isso faz muita falta à política.

Assunção Cristas tinha uma linguagem difícil e era uma líder afastada das pessoas?

Cada um tem o seu estilo, a maneira de fazer é diferente.

Uma coisa que o diferencia dos restantes candidatos é o facto de ser deputado. Isso dá-lhe vantagem?

Nunca usei isso como argumento, exatamente porque os outros não são. Mas mal não faz, e penso que poder articular atividade de deputado com a de líder do partido poderá dar-lhe expressão.