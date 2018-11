Após o seu encontro com Jens Stoltenberg, naquela que foi a sua ‘estreia’ enquanto ministro da Defesa na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte e também em Bruxelas, João Gomes Cravinho revelou que transmitiu ao secretário-geral da NATO que a mudança de responsável pela tutela não afeta “minimamente” a “continuidade plena” em termos daquilo que é “o raciocínio geoestratégico” de Portugal.

“Foi um excelente primeiro encontro, foi uma oportunidade para passar em revista os principais desafios com que se confronta a NATO, as posições de Portugal em relação aos diferentes assuntos. Falámos das missões em que Portugal participa, falámos do processo de transformação em curso da NATO, das relações com a União Europeia (UE), porque a UE está a desenvolver uma componente de segurança e Defesa muito significativa e é importante que a complementaridade seja plena, que não haja duplicação de esforços ou capacidades”, resumiu.

João Gomes Cravinho insistiu na ideia, defendida pelo seu antecessor, José Azeredo Lopes, de que Portugal, pela sua posição atlântica, pode ser “um aliado muito importante”, e desempenhar um papel relevante no relacionamento da NATO com os países do Sul.