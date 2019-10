Na mensagem, o presidente de Angola refere que recebeu a notícia "com grande satisfação, por se tratar do reconhecimento de todos os esforços" que Abiy Ahmed "empreendeu corajosamente para pôr fim a um conflito que durante anos afetou os interesses do progresso e desenvolvimento do povo etíope e do povo eritreu".

O prémio Nobel da Paz foi atribuído na sexta-feira ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali.

De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prémio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia pelo "seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social".

O prémio também visa reconhecer "todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África”, sublinhou a nota.

“Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor", refere o comunicado.

O Comité Nobel norueguês acredita que é agora que os esforços de Abiy Ahmed merecem reconhecimento e precisam de incentivo.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao médico Denis Mukwege, da República Democrática do Congo e à ativista de direitos humanos Nadia Murad devido aos esforços dos dois laureados para acabar com a violência sexual como arma nos conflitos e guerras de todo o mundo.