Presidente do conselho de administração do hospital de Braga entre 2019 e 2023, João Porfírio Oliveira lidera na ULSAM uma equipa que conta com Paula Cristina Amorim Felgueiras, como diretora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares, e José Manuel Silva da Cunha, que assume a direção clínica para a área dos cuidados de saúde primários.

O novo conselho de administração da ULSAM integra ainda como enfermeira diretora Rosinda Marinho Pereira Costa e como vogal executiva com o pelouro financeiro Susana Maria Lopes Cardoso.

Na nova administração não consta o nome do sexto membro, o representante da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.

A Lusa contactou o presidente da CIM do Alto Minho, Manoel Batista que se escusou a falar sobre o assunto.

Em novembro último, em reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal, a CIM do Alto Minho aprovou por sete votos a favor, um contra e uma abstenção, o nome de Tiago Saleiro para representante das 10 autarquias do distrito de Viana do Castelo na administração da ULSAM.

Nessa reunião extraordinária esteve ausente o município da Ponte da Barca.

Pedro Saleiro é licenciado em Direito, sendo, desde 2022, chefe de gabinete do secretário de Estado do Orçamento do Governo PS.

Na nota publicada no seu sítio oficial da Internet, a DE-SNS explica que “os atuais membros do conselho de administração cessaram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2021” e destaca “a idoneidade, experiência e competências profissionais” dos novos administradores, validados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

João Porfírio Oliveira tem graduação em Administração e Gestão da Saúde, concluída em 2013, na Universidade Lusíada no Porto, e é licenciado em Matemáticas Aplicadas.

João Porfírio Oliveira substituiu Franklim Ramos, cujo mandato terminou em 2019, mas foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021, devido à pandemia de covid-19.

Franklim Ramos, de 68 anos, começou em 2008 por desempenhar as funções de diretor clínico do hospital de Santa Luzia, sendo que entre 2011 e 2013 acumulou a direção clínica hospitalar com a presidência do conselho de administração daquela estrutura.

Em 2014, assumiu o cargo de presidente da ULSAM, em exclusivo.

Em outubro, o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho anunciou o nome de Victor Herdeiro, nomeado em março de 2021 presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), como o novo presidente do conselho de administração da ULSAM, mas a nomeação para o cargo acabou por não se concretizar.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Em todas aquelas estruturas trabalham mais de 2.500 profissionais, dos quais cerca de 500 médicos e mais de 800 enfermeiros.