João Rendeiro possuía um telemóvel na cela da prisão na África do Sul e mantinha várias comunicações via WhatsApp. Numa dessas conversas partilhou com a jornalista do SAPO 24 o receio que algo pudesse acontecer, encaminhando uma conversa encriptada que vai ser agora entregue à Polícia Judiciária.

Paulo Rascão | MadreMedia