Jody Lukoki, futebolista de 29 anos formado no Ajax , internacional pela República Democrática do Congo, morreu na sequência de agressões alegadamente provocadas por familiares na sequência de uma discussão, de acordo com a imprensa dos Países Baixos.

Segundo o Algemeen Dagblad, no domingo o futebolista foi ao hospital queixando-se de dores na cabeça e no joelho, mas o seu estado de saúde era muito mais grave do que aparentava. O Dutch News conta que os médicos decidiram amputar a sua perna, que ficou gravemente infetada, mas o jogador entrou em coma após a operação e teve uma paragem cardíaca .

Lukoki era jogador do Twente, clube pelo qual não disputou qualquer partida esta temporada devido a uma lesão no joelho, sendo que, em fevereiro, depois de ter sido acusado de violência doméstica, foi dispensado pelo clube.

A morte de Jody Lukoki está a ser investigada pelas autoridades.