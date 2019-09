As críticas contra Trump vieram de todos os lados. A senadora Kamala Harris afirmou que as mensagens “de ódio” do Presidente nas redes sociais forneceram “as munições” para os recentes tiroteios em massa nos Estados Unidos.

“Presidente Trump, você passou os últimos dois anos e meio a tentar semear o ódio”, afirmou a senadora da Califórnia.

Apesar da ofensiva, Joe Biden não se livrou de críticas devido ao número de deportações de imigrantes registadas durante o Governo Obama (2009-2017).

O jornalista da Univision Jorge Ramos, de origem mexicana, perguntou ao candidato: “Cometeu um erro com esses três milhões de deportações?”. Biden tentou esquivar-se, afirmando que Obama fez “o melhor que pôde”.

A resposta mereceu críticas do antigo secretário da Habitação do Governo Obama, Julian Castro, que acusou Biden de tentar tirar vantagem das políticas mais populares do ex-Presidente, mas de fugir às mais criticadas.

Joe Biden permanece firme no topo das sondagens (26,8%, de acordo com o agregador de notícias RealClearPolitics), beneficiando de uma imagem de moderado capaz de derrotar Donald Trump em 2020 e do forte apoio da comunidade afro-americana.

Logo atrás surge o independente Bernie Sanders, 78, com 17,3%, e a senadora pelo Massachusetts Elizabeth Warren, 70, com 16,8%, que mantiveram uma frente unida durante o debate, em Houston, Texas.