Kerry, que se encontra até quarta-feira na capital chinesa para retomar o diálogo entre os dois países sobre as questões climáticas, fez o apelo após uma reunião de quatro horas com o homólogo chinês, Xie Zhenhua, indicou a estação de televisão local CCTV.

“[Washington e Pequim] têm de tomar medidas urgentes numa série de frentes, particularmente no que se refere aos desafios colocados pela poluição do carvão e do metano”, escreveu o antigo secretário de Estado norte-americano na rede social Twitter após a reunião.

“A crise climática exige que as duas maiores economias do mundo trabalhem em conjunto para limitar o aquecimento global”, acrescentou.

Por seu lado, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiro da China, Mao Nung, disse aos jornalistas que as alterações climáticas “são um desafio comum a toda a humanidade”.

“[A China vai] trocar pontos de vista com os Estados Unidos da América (EUA) sobre questões relacionadas com as alterações climáticas e trabalhar com eles para enfrentar os desafios e melhorar o bem-estar das gerações atuais e futuras”, acrescentou.

O diálogo sobre o clima foi interrompido há quase um ano, depois de a China o suspender para protestar contra a visita a Taiwan de Nancy Pelosi, então presidente da Câmara de Representantes dos EUA (câmara baixa do Congresso).

O ambiente político entre as duas potências parece agora ser de retoma, mesmo que Washington queira mostrar a sua firmeza neste domínio.

No domingo, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, sublinhou que John Kerry iria à China apelar a Pequim para que “não se esconda atrás da afirmação de que é um país em desenvolvimento”, comprometendo assim o empenhamento global na luta contra as alterações climáticas.

“Todos os países, incluindo a China, têm a responsabilidade de reduzir as suas emissões”, insistiu Sullivan.

“O mundo deveria encorajar ainda mais a China – e até pressioná-la – a tomar medidas muito mais radicais para reduzir as suas emissões”, reforçou na mesma ocasião.

A segunda maior economia do mundo “ainda tem trabalho a fazer neste domínio”, afirmou ainda o conselheiro.

Nos últimos meses, altos funcionários norte-americanos efetuaram várias visitas à China para melhorar as relações diplomáticas: o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deslocou-se ao país em junho, seguido da secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, no início deste mês.

A viagem de Kerry ao país, a terceira desde que assumiu o cargo em 2021, ocorre numa altura em que o impacto das alterações climáticas se faz sentir de forma mais aguda em todo o mundo, com ondas de calor a alternarem com chuvas intensas em muitas partes do mundo.

A administração norte-americana liderada pelo Presidente Joe Biden vê as alterações climáticas como um dos domínios em que as duas potências, concorrentes ferozes em vários domínios, podem cooperar.

“A visita de Kerry e o reinício das conversações sobre o clima sublinham a importância crucial de esforços coordenados para enfrentar a crise climática”, explicou Chunping Xie, investigador do Instituto de Investigação Grantham sobre Alterações Climáticas e Ambiente, em declarações à agência noticiosa France-Presse (AFP).

“Esta é também a prova da determinação partilhada em navegar numa relação geopolítica complexa para promover o bem comum”, apontou.

Classificado como o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, a China prometeu atingir o pico das emissões de CO2 (dióxido de carbono) até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2060.

O Presidente chinês, Xi Jinping, também prometeu reduzir a utilização de carvão a partir de 2026.

No entanto, em abril, as autoridades deram ‘luz verde’ a um novo aumento da capacidade de produção de energia a carvão, lançando dúvidas sobre se o país conseguirá cumprir os seus objetivos climáticos.