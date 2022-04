Depp, que depôs pelo segundo dia no caso de difamação contra Heard, disse que o relacionamento se começou a deteriorar cerca de um ano após o seu casamento em 2015.

"De repente, estava errado em tudo", disse o ator, de 58 anos, ao júri no Tribunal do Condado de Fairfax, em Virgínia.

Heard, uma atriz que teve um papel de destaque no filme "Aquaman", dizimava-o verbalmente com uma "espécie de fogo rápido, um desfile interminável de insultos", disse Depp. "Parecia puro ódio por mim".

O ator três vezes indicado ao Óscar, que foi casado com a texana entre 2015 e 2017, disse que frequentemente se retirava para outro local da casa para fugir da ira da esposa.

"Simplesmente ia embora e trancava-me na casa de banho", disse. "Se eu ficasse para discutir, tenho certeza que escalaria para violência. Na sua ira e na sua raiva, ela atacava", acrescentou.

"Começava com uma chapada. Podia começar com um empurrão", afirmou Depp. "Podia começar por atirar o comando da televisão à minha cabeça. Podia ser a atirar um copo de vinho à minha cara".

"Loucura, caos e violência" — e uma garrafa de vodka arremessada

Durante o seu depoimento, Depp relatou com detalhes um incidente que aconteceu enquanto filmava o quinto episódio de "Piratas das Caraíbas" na Austrália.

Heard voou para o país para ficar com ele, mas irritou-se quando um dos advogados de Depp discutiu um possível acordo pós-nupcial. "Estava furiosa. Estava possuída", disse Depp. "[A fúria ] escalou e escalou e tornou-se loucura, caos e violência".

Depp disse que estava sóbrio há "muitos meses", mas que depois da discussão tomou "duas ou três doses de vodka".

Heard ficou chateada por vê-lo a beber novamente, segundo ele, e atirou a garrafa na sua direção. A garrafa "quebrou por todas as partes", disse Depp, que cortou a ponta do dedo.

O ator afirmou que ficou em "choque" e começou "a escrever com o próprio sangue nas paredes", sendo possível ler "mentiras que ela disse" e "pequenas lembranças do passado".

Depp disse a um médico na sala de emergência que tinha esmagado o dedo numa "grande porta" porque não queria que a ex-mulher tivesse problemas.

Heard ouviu o depoimento atentamente e tomou notas ocasionais enquanto Depp testemunhava co uma voz lenta e comedida.

Na terça-feira, Depp disse que as acusações de abuso físico contra ele eram "atrozes e perturbadoras" e que nunca bateu em Heard. "Eu não bati em nenhuma mulher na minha vida", acrescentou.

O processo

Depp entrou com o processo de difamação depois de Heard, que completa 36 anos na sexta-feira, ter escrito uma coluna para o The Washington Post em dezembro de 2018 na qual se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".

A atriz nunca citou o nome de Depp, que conheceu nas filmagens do filme "The Rum Diary" (2009), mas ele processou-a por sugerir que era um agressor e pede 50 milhões de dólares em danos.

Heard, que foi casada com Depp de 2015 a 2017, respondeu ao entrar com uma ação reivindicando o dobro, 100 milhões de dólares, alegando que sofreu "violência física e abusos desenfreados" nas mãos dele.

Depp acusa Heard de ter tentado encontrar "publicidade" antes da estreia do filme "Aquaman", que protagonizou.

Em 2020, Depp perdeu um processo por difamação em Londres contra o tablóide The Sun, que o chamou de "espancador de esposas".

Os advogados de Heard afirmaram que Depp se tornou um "monstro" devido ao uso de drogas e álcool e agrediu a atriz fisicamente e sexualmente.

Já a defesa de Depp afirmou que essas acusações eram falsas e tiveram um impacto "devastador" na carreira do ator em Hollywood, já que teve de desistir do seu papel como Capitão Jack Sparrow em "Piratas das Caraíbas" e foi cortado da saga "Monstros Fantásticos", baseada no livro da autora de Harry Potter, J.K. Rowling.