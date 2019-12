"Jorge Jesus contribuiu e contribui para projetar o prestígio de Portugal no mundo do desporto, mas em geral em termos sociais, em particular num país que nos é muito querido", disse Marcelo Rebelo de Sousa durante a cerimónia, que decorreu esta tarde no Palácio de Belém, em Lisboa.

O treinador falou logo a seguir ao Presidente de República, começando por dizer que conhece bem a história de Infante D. Henrique, até porque este nome faz parte do seu quotidiano, uma vez que atravessa uma avenida com o mesmo nome no Rio de Janeiro.

Jorge Jesus falou da ligação histórica e cultural entre Portugal e o Brasil, reforçando uma ideia que já tinha sido trazida por Marcelo Rebelo de Sousa.

"Não fomos nós, eu e a minha equipa técnica, que descobrimos o Brasil. Também não fui eu que dei a independência ao Brasil. Mas fomos nós que a 23 e a 24 de novembro conquistámos dois títulos. Vamos ficar na história do Brasil", disse o treinador no seu discurso logo após a condecoração.

Jorge Jesus concluiu, já com a voz trémula, dizendo que se sente "orgulhoso de ser português".

A seguir, o agora Comendador respondeu a algumas perguntas dos jornalistas. Quando questionado sobre o significado desta distinção, o técnico afirmou que esta é "uma condecoração completamente diferente" e que "a maior vitória é sentir o carinho e o consenso do povo português em relação ao treinador Jorge Jesus".

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de condecorar o treinador português foi divulgada no dia 21 de dezembro, logo após a final do campeonato de mundo de clubes, em que o Flamengo perdeu com o Liverpool por 1-0 no prolongamento.