No Patriarcado de Lisboa, esta JDJ vai ter lugar em Vila Franca de Xira, no dia 26 de novembro – domingo do Cristo Rei -, constituindo o primeiro grande encontro do novo patriarca, Rui Valério, com a juventude diocesana.

“A JDJ deste ano acontece três meses depois da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 e nesse sentido será um momento de recordar e voltar a viver toda a alegria de acolhermos o Santo Padre e os jovens de todo o mundo”, susblinha João Clemente, diretor do Serviço da Juventude do Patriarcado, na página desta diocese na Internet.

Workshops, uma feira vocacional e um espaço de confissões, à semelhança do que ocorreu na JMJ Lisboa 2023, integrarão o programa da Jornada Diocesana da Juventude, que ficará marcada pelo lançamento do programa “E agora? – Um mapa para ler a Jornada”, através da conta de Instagram @lisboa.eagora e que, segundo o Patriarcado, “é uma proposta para rezar, aprofundar a fé, servir e olhar o mundo”.

“Alegres na Esperança” é o mote para esta Jornada da Juventude, que se assinala em todas as dioceses do mundo.

Além da celebração nível diocesano, a Igreja promove edições internacionais destas jornadas, como a que aconteceu em Lisboa, de 01 a 06 de agosto, com mais de 1,5 milhões de participantes nas celebrações conclusivas, presididas pelo Papa Francisco, no Parque Tejo.

Outras dioceses divulgaram já o seu programa para esta Jornada, com Évora a realizar as suas atividades em Alcácer do Sal, no sábado, dia 25, iniciando-se logo pela manhã, com o acolhimento, e terminado ao fim da tarde com um concerto.

Já Portalegre-Castelo Branco vai levar os jovens diocesanos até Abrantes, onde se repetirá o modelo da JMJ, com famílias de acolhimento a receberem os participantes nas atividades.

Momentos de oração, workshops e espaço para testemunhos vão marcar a Jornada Diocese da Juventude de Portalagre-Castelo Branco, que tem início previsto para as 18:00 de sexta-feira, dia 24, terminando no dia seguinte, dia 25.

No Algarve, foi Almancil a localidade escolhida para receber os jovens católicos locais no dia 25, com o setor da Pastoral Juvenil da diocese a considerar que esta iniciativa será “um verdadeiro encontro com Cristo, baseado em três dimensões: catequese, missão e celebração”