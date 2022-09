As jornadas arrancam à tarde com um discurso do presidente do partido, André Ventura, seguindo-se um debate sobre “a Constituição e o modelo económico para o crescimento”.

Este debate vai contar com intervenções dos deputados Filipe Melo e Rui Afonso e do advogado e investigador João Pacheco de Amorim e será moderado pela vice-presidente do partido Marta Trindade.

Na segunda-feira, as jornadas arrancam com um painel denominado “Que reforma para o sistema político português”, que conta com intervenções do constitucionalista Bacelar Gouveia, do ex-ministro social-democrata Rui Gomes da Silva e do advogado Raul Soares da Veiga.

Participam também o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, e o deputado Rui Paulo Sousa. A moderação caberá à assessora parlamentar Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN).

As jornadas parlamentares prosseguem com um painel sobre “a urgência de uma reforma para a justiça”, moderado pelo presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Rodrigo Taxa, que contará com intervenções do advogado e comentador televisivo António Pinto Pereira e do professor e membro da Comissão Nacional de Eleições Fernando Silva e ainda dos deputados Bruno Nunes e Rita Matias.

Segue-se a apresentação, pelo líder parlamentar, Pedro Pinto, da proposta de revisão constitucional do partido e as jornadas parlamentares serão encerradas pelo presidente do partido, André Ventura.

Num comunicado divulgado no início do mês, o Chega dava conta que estas jornadas parlamentares, as segundas no espaço de dois meses, seriam “exclusivamente dedicadas ao processo de revisão constitucional” que o partido pretende abrir ainda “na primeira quinzena de setembro”.

As jornadas parlamentares do partido de extrema-direita coincidem com as do PS, que se realizam segunda e terça-feira, no distrito de Leiria.

No arranque das últimas jornadas, que se realizaram no início de julho na Figueira da Foz (Coimbra), André Ventura anunciou a intenção de iniciar um processo de revisão constitucional em setembro.

Este processo, disse nessa ocasião, irá mexer “naquilo que o sistema não quer”, nomeadamente a prisão perpétua, uma das bandeiras do partido vertida em proposta várias vezes para deliberação do parlamento, mas que não chegou a ser debatida por ser inconstitucional.

O presidente do partido de extrema-direita referiu nas últimas jornadas que também pretende reduzir o número de deputados e titulares de cargos políticos.

As alterações à Constituição necessitam de dois terços dos votos da Assembleia da República para serem aprovadas. Como a última revisão ordinária ocorreu há mais de cinco anos, a entrega por um partido de um projeto de revisão abre automaticamente o processo.