As iniciativas estão agendadas para as 15:00 na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia.

O debate acontece após a inauguração da exposição “Jornais Centenários de Portugal e do Brasil: Um legado Cultural”, uma coleção de 56 jornais centenários de Portugal e do Brasil.

“Testemunham a história do jornalismo, da imprensa e da língua portuguesa, bem como a evolução cruzada dos dois países no contexto da formação política, ideológica, social, económica, cultural e científica do mundo desde o século XIX até aos dias atuais”, salientou o Notícias de Gouveia.

A exposição, em Portugal, já esteve no distrito de Évora, do Porto, em Aveiro e em Lisboa (Assembleia da República), tendo também permanecido no Brasil (Pernambuco) e no Parlamento Europeu (Bruxelas).

O debate com o tema “Desertos de notícias. Desertos de Liberdade?” será em torno do estudo sobre os desertos de notícias, coordenado pelo investigador Pedro Jerónimo da LabCom, da Universidade da Beira Interior.

O trabalho “aponta que 25% dos concelhos em Portugal não tem qualquer órgão de comunicação e que mais de 50% estão em algum nível de risco, ou seja, que se podem tornar num deserto de notícias”, descreveram os organizadores.

O Notícias de Gouveia referiu que promove o debate “em jeito de alerta”, evidenciando que é “um cenário traçado num ano de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril”.

A sessão de abertura será feita pela diretora do Notícias de Gouveia, Liliana Carona, e pelo vereador da Câmara Municipal de Gouveia, José Nuno Santos. Haverá intervenções de Pedro Jerónimo, investigador na Universidade da Beira Interior, e de Cláudia Maia, presidente da APImprensa – Associação Portuguesa de Imprensa.

Para além destas iniciativas, o Notícias de Gouveia assinala o aniversário com a criação de novas rubricas e a renovação do programa de literacia mediática, que oferece a assinatura a estudantes do agrupamento local escolar.

O Notícias de Gouveia foi fundado em 12 de fevereiro de 1914 e é propriedade da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG) desde 1995.

Em julho de 2007, alterou a sua periodicidade de semanal para trimensal, saindo aos dias 10, 20 e 30 de cada mês.