“Na sequência da reunião geral de 28 de novembro, onde foi apresentada a revisão da estratégia do Público – a qual exigirá uma adaptação ao comportamento dos nossos leitores, com mudanças substanciais na forma de trabalhar, uma transformação cultural e uma colaboração interdisciplinar entre as equipas -, a administração da empresa informa os trabalhadores que irá disponibilizar um programa de cessação voluntária da respetiva relação contratual, por acordo, e em condições financeiras mais vantajosas do que as previstas na lei”, lê-se na mensagem, assinada por Cristina Soares, administradora da publicação.

Segundo o email, “os colaboradores interessados em aderir ao programa de cessação voluntária deverão manifestar a sua intenção junto do Departamento de Recursos Humanos até ao dia [06 de janeiro de 2025], que transmitirá aos interessados as condições aplicáveis”.

De acordo com a mensagem, “a manifestação de interesse permitirá à empresa avaliar cuidadosamente cada caso individual”, sendo que essa análise “terá em conta, entre outros fatores, o impacto organizacional da cessação contratual e a viabilidade de celebração do acordo nas condições propostas”.

A empresa disse mesmo que poderia “rejeitar propostas que não estejam alinhadas com as necessidades da reestruturação e/ou com a continuidade operacional”.

A Sonaecom, que detém o Público, totalizou 61,7 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 83,4% relativamente ao mesmo período de 2023, segundo anunciou em novembro.