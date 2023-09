O relato é feito na primeira pessoa por Khue B. Luu, a jornalista cuja ação salvou seis mulheres migrantes que viajavam no interior de um camião frigorífico em França.

Luu recebeu uma chamada à 00h00 de quarta-feira onde se lia: "há pessoas que atravessaram a fronteira de França para Inglaterra num camião frigorífico". Mas antes mesmo de acabar de ler a mensagem, recebeu uma chamada: "Estás na Europa? Por favor ajuda-nos, é urgente".

Com a tragédia de 39 migrantes vietnamitas encontrados mortos numa viatura semelhante em Essex, em 2019, Luu congelou, conta. Não sabia de quem era a chamada, mas assumiu que fosse de alguém com quem se tivesse cruzado quando fez a cobertura jornalística desse caso.

Tentou fazer algumas perguntas para obter mais informações, mas sem grande sucesso: não sabia a matrícula do veículo, onde estava ou sequer para onde se dirigia naquele momento. Tinha apenas a informação de que o objetivo seria chegar ao Reino Unido, mas que algures no caminho tinham invertido a marcha.

Este contacto era de alguém que conhecia alguém dentro do camião frigorífico onde seguiam as seis mulheres. A pessoa não tardou em colocar a jornalista em contacto direto com quem seguia no veículo.

"Está muito frio", enviaram-lhe por mensagem. Depois vieram dois vídeos em que se via um compartimento escuro cheio de caixas de fruta até acima, deixando apenas o espaço mínimo necessário para as mulheres viajarem sentadas no chão. Alguém tossiu e ouviu-se depois em inglês fluente: "Não consigo respirar".

A jornalista contactou então os colegas da BBC a viver em França e outro colega do Le Monde a viver em Londres. A mulher que estava em contacto com Luu conseguiu partilhar a sua localização por GPS em tempo real, permitindo à jornalista perceber que a carrinha seguia da autoestrada E15, a norte de Lyon. Passadas as informações a um colega jornalista em França, este ajudou-a a entrar em contacto com a esquadra de polícia mais próxima.

A certa altura a localização em tempo real deixou de funcionar, mas ainda era possível trocar mensagens. "Estamos a sufocar". O ar condicionado tinha entretanto sido desligado dentro do camião frigorífico.

Levou algum tempo até Luu descobrir que três outras mulheres se recusaram a entrar no camião no início da viagem e que uma delas tirou uma fotografia à matrícula da viatura.

Com essa informação e recuperado o sinal de GPS com a localização em tempo real, a polícia de Rhone, em França, conseguiu interceptar o camião frigorífico. Pelas 17h00 (hora local) a procuradora francesa Laetitia Francart confirmava o resgate de seis mulheres, uma das quais menores.