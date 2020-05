Um jornalista e um condutor, ambos funcionários da estação de televisão afegã Khurshid TV, morreram hoje num atentado bombista em Cabul, no Afeganistão, quando seguiam num miniautocarro no final do trabalho, informaram as autoridades.

Segundo a informação divulgada pelo Ministério do Interior do Afeganistão, a explosão ocorreu cerca das 16:00 (11:30 GMT) no norte de Cabul, quando os homens regressavam a casa no carro da empresa após terminarem o trabalho. A tutela acrescentou que o alvo era o miniautocarro da empresa, naquele que foi o segundo ataque à Khurshid TV em menos de um ano, após o Estado Islâmico ter confirmado a autoria de um ataque semelhante em Cabul, em agosto passado, que causou dois mortos e três feridos. Também o diretor emissora privada de televisão, Jawed Farhad, veio confirmar que "um jornalista e o motorista do miniautocarro morreram quando o veículo que transportava 15 funcionários da Khurshid TV foi atingido". A organização de direitos humanos Amnistia Internacional já condenou o ataque e, numa mensagem publicada na rede social Twitter, classificou este como "um crime horrível que mostra os riscos que os jornalistas enfrentam no Afeganistão por fazerem o seu importante trabalho". Continuar a ler "As autoridades afegãs devem fazer todos os possíveis para proteger os jornalistas e levar os responsáveis à justiça", acrescentou aquela entidade, vincando que "a impunidade dos ataques a jornalistas tem de acabar". O ataque ainda não foi reivindicado por nenhum grupo. O Afeganistão é considerado um dos países mais mortíferos e perigosos para os jornalistas. Em 2018, o ano mais sangrento para a imprensa no país, foram assassinados 20 jornalistas e trabalhadores dos meios de comunicação social, tendo-se ainda registado 20 feridos em incidentes relacionados com o exercício da profissão.