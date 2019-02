"O que estamos a assistir é a morte (...) da nossa democracia", disse Ressa aos jornalistas, depois de pagar a fiança no tribunal regional de Manila que tinha emitido um mandado de prisão.

A premiada jornalista de um jornal online filipino acusou o Governo Rodrigo Duterte de abusar do seu poder e de usar a lei como arma para amordaçar os críticos.

Na quarta-feira, Maria Ressa encontrava-se nas instalações do Rappler - um portal de notícias 'online' que adotou uma linha crítica contra a guerra mortal contra as drogas liderada pelo Presidente Rodrigo Duterte - quando agentes do Gabinete Nacional de Investigação entraram para entregar o mandado de prisão, explicou a equipa de redação, nas redes sociais.