A empresa de cutelarias não esconde que no negócio há altos e baixos. Contudo, a exportações dos produtos tem ajudado a contornar “alguma crise” que viveu num passado recente.

“Exportamos para 34 países, estamos a apostar em exportações internacionais, como foi caso recente de uma para Las Vegas, nos Estados Unidos da América (EUA), de forma a conquistar os mercados mais emergentes com produtos renovadores e de qualidade”, exemplificou José Martins.

O principal mercado da Filman é o espanhol, mas na lista há países como o Dubai, Qatar, Rússia, EUA, França, Alemanha, França ou os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

“Estamos certos que daria para ir mais além nas exportações, mas, não estamos com ideias de o fazer. Pretendemos concentrar-nos nos mercados que temos e servi-los com qualidade” observou.

Com as novas vias de comunicação que rasgam o território, como o Itinerário Complementar IC5, a autoestrada A4 e o túnel do Marão, “houve uma quebra no isolamento do Planalto Mirandês”.

“A abertura destas novas rodovias, para nós, foi uma mais-valia, já que os nossos principais fornecedores de matéria-prima são da área do Porto”, enfatizam os sócios gerentes da Filman.

Altino Martins, outro dos sócios-gerentes da empresa, disse, para assinalar os 150 anos do início da laboração da empresa, lançaram um novo produto no mercado, com materiais nobres e sofisticados.

“Dada a importância da empresa no mercado nacional e internacional das cutelarias, lançámos um modelo próprio, para assinalar a efeméride. Trata-se de um canivete que é diferente de todos outros, revestido a titânio, e o cabo em madeira de oliveira, com um sistema de segurança. Não há dois exemplares iguais”, assegurou o cuteleiro.

Os empresários, em tempo de aniversário, aproveitam para solicitar ao Governo mais apoios e pedem discriminação positiva para as unidades fabris do interior.

“Os apoios nunca são de mais, para quem trabalha neste território de baixa densidade”, disseram.

A fábrica de cutelarias atualmente tem 20 operários, alguns com “muitos anos de casa”.

“Trabalho nesta fábrica há 40 anos e tenho notado muitas alterações tecnológicas e a produção tem vindo a aumentar. Há uma forte aposta tecnológica e não noto que haja quebra de emprego”, contou Jacinto Afonso, o funcionário mais antigo da Filman.

A atualmente, a capacidade de laboração da unidade fabril chega às 2.500 peças por dia, de vários modelos, para uma faturação anual, que ronda um milhão de euros.