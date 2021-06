"Apesar de apelos de muitos militantes, simpatizantes, cidadãos e instituições da cidade para que reponderasse a decisão relativa à candidatura à Câmara do Porto e aceitasse ser candidato, e depois de muito ponderar, reiterei à concelhia e federação do PS a minha indisponibilidade", afirmou José Luís Carneiro, numa mensagem que enviou à agência Lusa.

O "número dois" da direção do PS salientou depois que "compete agora à concelhia e à federação, de acordo aliás com os estatutos, encontrar o candidato com perfil adequado e a força política necessária para dar à cidade do Porto uma resposta às dificuldades do presente e um sentido de futuro".

A decisão de José Luís Carneiro de declinar a possibilidade de ser candidato à Câmara do Porto acontece poucos dias depois de o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, também se afastar de uma candidatura à autarquia da segunda cidade do país.

Na terça-feira, com o apoio do secretário-geral do PS, António Costa, Eduardo Pinheiro foi anunciado como candidato dos socialistas a presidente da Câmara do Porto.

No entanto, logo no dia seguinte, o secretário de Estado e ex-autarca de Matosinhos concluiu que não disponha das condições políticas necessárias para avançar com uma candidatura à presidência da Câmara do Porto.

Vários órgãos de comunicação social noticiaram então que a concelhia do PS/Porto, liderada pelo deputado Tiago Barbosa Ribeiro, colocou sérias reservas ao nome de Eduardo Pinheiro.

Depois, no final desta semana, colocou-se de novo a possibilidade de José Luís Carneiro, ex-presidente da Federação do PS/Porto e "número dois" da hierarquia deste partido, protagonizar essa candidatura autárquica - uma possibilidade que agora afastou em definitivo.