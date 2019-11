Ao longo do dia foram surgindo várias publicações no Facebook, Instagram e Twitter, algumas apenas com fotografias de José Mário Branco ou vídeos com temas seus, outros acompanhados de textos com histórias envolvendo o autor de músicas como “FMI”, “Eu vim de longe” ou “Inquietação”.

O contrabaixista Carlos Bica, defendendo que José Mário Branco “foi e continua a ser um dos melhores compositores portugueses de todos os tempos”, refere que guardará “para sempre”, na memória e no coração, “a pessoa excecional que ele foi”.

Carlos Bica recorda que foi em criança que ouviu o álbum “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” (1971), que “de imediato” o apaixonou e mais tarde considerou “um marco importantíssimo na história da música portuguesa”.

O músico conta como em 1981 teve “o privilégio de conhecer pessoalmente José Mário Branco”, que lhe deu “a oportunidade de participar no álbum do Carlos do Carmo ‘Um homem no país’, o primeiro disco de fado que contou com a participação de um músico contrabaixista, o que nessa altura foi um ato deveras ousado perante a postura conservadora do Fado”. Essa foi apenas a primeira de “muitas outras mais colaborações musicais”.

O músico e compositor Pedro Silva Martins, dos Deolinda, fala no “imenso prazer” que teve de conhecer pessoalmente José Mário Branco. “Nas conversas que tivemos aprendi muito sobre a Música e o seu fundamento, palavras que nunca mais esquecerei”, escreveu sobre o homem a quem chama “mestre”.

Parte da carreira de José Mário Branco está ligada ao fado, por isso não são de estranhar as várias reações de fadistas, como Camané, que agradece ao músico “por tudo”, Gisela João, Katia Guerreiro, que irá fazer do concerto que tem marcado na quinta-feira no Coliseu do Porto “uma homenagem” ao seu “mestrinho”, Ricardo Ribeiro, que fala em “mais uma estrela no céu” ou Aldina Duarte.