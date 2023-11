No púlpito do congresso que marca este sábado, José Pedro Aguiar Branco, afirmou-se “preocupado com futuro socialista” e recomendou "um exame de consciência e perceber o que correu mal”.

Acusou ainda a oposição:Nem param nem tão pouco pensam, preparam-se para eleger um novo líder já de seguida”.

Disse ainda que o elevador social do PS está a funcionar, garantindo que em oito anos é possível subir de “assessor a ministro em oito anos”.

Afirmou também que o maior erro do PS é o de não ter percebido que todas as ações que se tomam e que não se tomam “têm consequências” e pediu para se cuidar do futuro do PS dando-lhe tempo “para refletir”.

Por fim sublinhou que “o partido de Mário Soares foi tomado de assalto por radicais de extrema-esquerda”.