As reuniões do Conselho de Administração do Santander Totta vão passar a ser presididas pelo vice-presidente José Sítima, após a morte de Vieira Monteiro, informou o banco em comunicado.

O presidente do Conselho de Administração do banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, morreu hoje em Lisboa, aos 73 anos, confirmou à Lusa fonte oficial da instituição. Em resultado da sua morte, segundo comunicado do banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração do Santander Totta ficou reduzido a 14 membros. Já as reuniões do Conselho de Administração "serão doravante presididas pelo vice-presidente não executivo José Carlos Brito Sítima", acrescenta a informação. Vieira Monteiro era 'chairman' do banco Santander Totta desde início de 2019, depois de ter ocupado o lugar de presidente executivo (CEO) entre 2012 e o ano passado, cargo em que foi substituído por Pedro Castro Almeida. A presidente do Grupo Santander, que detém o Santander Totta, disse hoje que a morte de António Vieira Monteiro é dos momentos mais tristes que já teve no banco e destacou o seu percurso enquanto gestor "prudente e decisivo". Continuar a ler Ana Botín afirmou ainda que hoje de manhã falou com a filha de Vieira Monteiro e com o presidente executivo do Santander Totta, Pedro Castro Almeida, e que sentiu "pessoalmente a real dimensão desta crise". "É um dos momentos mais tristes que já tive no banco. O António deixou-nos cedo demais. A sua filha não poderá estar presente no funeral, uma vez que também ela está infetada pelo vírus. Nem eu, nem os meus colegas – ainda que estejamos saudáveis - também poderemos estar presentes", referiu. Ana Botín terminou a mensagem a afirmar que o Grupo Santander (que em Portugal detém o Santander Totta) vai trabalhar em conjunto com as autoridades "para salvar vidas e ajudar aquelas pessoas que estão a trabalhar para salvar vidas".