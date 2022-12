Para além de Capito, também o diretor técnico François-Xavier Demaison vai deixar a equipa no final deste ano.

“Foi um enorme privilégio liderar a Williams Racing ao longo das duas últimas épocas e deixar as bases para o ressurgimento desta grande equipa”, declarou Jost Capito, em comunicado.

O alemão liderou a equipa VW que conquistou quatro campeonatos consecutivos de pilotos e construtores no Mundial de Ralis, entre 2013 e 2016.

Jost Capito tinha sido contratado pela Williams depois de escuderia ter sido adquirida pelo fundo Dorilton Capital, em 2021.

Se na primeira época com a equipa terminou no oitavo lugar e ainda conquistou um segundo lugar, com o britânico George Russell no GP da Bélgica, este ano a equipa terminou no 10.º e último lugar do campeonato, com apenas oito pontos.