Um jovem de 18 anos morreu hoje na sequência de agressões com arma branca na zona de restauração do centro comercial NorteShopping, em Matosinhos, distrito do Porto, adiantou a Lusa fonte da PSP.

Carros circulam na Avenida da Associação Empresarial do Porto (AEP) junto à rotunda dos Produtos Estrela e do NorteShopping, no Porto, 21 de maio de 2024. JOSÉ COELHO/LUSA Lusa