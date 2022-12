“Fomos chamados para uma situação de uma pessoa estar debaixo de uma árvore, mas, à [nossa] chegada, ela não estava por baixo e tudo indica que o pinheiro terá atingido o rapaz provocando uma paragem cardiorrespiratória”, esclareceu Rui Poceiro.

O adjunto do comando explicou à agência Lusa que “os bombeiros procederam às manobras de reanimação, mas o médico da viatura do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] acabou por declarar o óbito” no local.

“A ocorrência deu-se numa altura em que uma empresa estava a efetuar o trabalho de cortes de pinheiro para alguém. Sabemos que na realização deste trabalho estava pai e filho, o rapaz de 19 anos”, adiantou Rui Poceiro.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 09:58, para Paraduça, na freguesia de Calde, concelho de Viseu, e no local estiveram nove operacionais, apoiados por cinco veículos.