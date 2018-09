Um jovem de 20 anos morreu este sábado de madrugada vítima de atropelamento com fuga numa avenida da vila alentejana de Mora, no distrito de Évora, disseram fontes dos bombeiros e da GNR à agência Lusa.

O atropelamento mortal ocorreu na avenida do Fluviário e o alerta às autoridades foi dado às 05:37, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Segundo fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, trata-se de um atropelamento com fuga e, por isso e para já, desconhecem-se as circunstâncias do acidente e não se sabe quem atropelou o jovem e com que veículo.

O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Alentejo Central, situado no hospital de Évora, e o caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

As operações de socorro envolveram operacionais e viaturas dos Bombeiros Voluntários de Mora e da GNR, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Évora, indicou a fonte do CDOS.