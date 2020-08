Um jovem de 21 anos fez-se passar por médico e infiltrou-se num hospital em Martorell, em Barcelona. As suspeitas foram levantadas depois de o falso médico ter ligado à família de um doente, com 73 anos, que estava internado com covid-19 e que veio a falecer. Foi detido e indiciado por vários crimes.

O alerta foi dado pelos familiares na sequência telefonema, e da brusquidão do tom, que informava que o idoso não tinha resistido à doença. "O falso médico ligou, disse-lhes que o seu pai tinha morrido e desligou", recorda, citado pelo 'El País', o advogado da família do doente. Jesús Gimenéz, de 21 anos, enganou os médicos e funcionários do Fundación Hospital Sant Joan de Déu, em Martorell, ao usar uma cédula profissional de um médico reformado. O falso médico não terá sequer, segundo a publicação espanhola, terminado o curso de medicina. O jovem está em prisão preventiva desde abril, indiciado por vários crimes, entre eles, fraude e falsificação de documentos. Esta não foi a primeira vez que se fez passar por um profissional de saúde; um ano ano já se tinha apresentado como bombeiro voluntário e, noutra situação, como médico num hospital de Barcelona. "Fomos vítimas de um golpista profissional", lamentou ao 'El País' Manuel Álvarez del Castillo, diretor administrativo do Fundación Hospital Sant Joan de Déu, sustentando a contratação do falso médico pela apresentação de documentos que não levantaram suspeitas