De acordo com fonte do CDOS, o alerta do desaparecimento do jovem, de 15 anos, foi dado às 19:51 por um familiar na Ribeira de Santarém, junto ao rio Tejo, numa zona de praia fluvial natural.

Cerca das 21:15 estavam no local 28 operacionais, entre os quais 10 mergulhadores, auxiliados por uma embarcação, bombeiros sapadores de Santarém, bombeiros municipais de Alpiarça e Cartaxo e bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos.

Nas operações estão também elementos da PSP, uma viatura médica de Santarém e apoio psicológico do INEM e do município, explicou fonte do CDOS.