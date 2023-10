A jovem tem 22 anos e é israelita sefardita com passaporte português e terá marcado presença no festival de música invadido por militares do Hamas.

Uma portuguesa, de 22 anos, pode ter sido sequestrada pelo Hamas, de acordo com informação da SIC Notícias. A história é contada pelo correspondente do canal português, que falou com a mãe da jovem. O SAPO24 entrou em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros que confirmou não ter ainda recebido qualquer informação sobre esta situação. Refira-se que dado o facto da jovem ter dupla nacional, esta situação deverá ser tratada diretamente pelo próprio governo israelita, ou seja, o MNE não terá será necessariamente de ser contactado por Israel. Refira-se que o festival onde a luso-israelita terá desaparecido foi atacado por cinco dezenas de militares do hamas que dispararam sobre as pessoas, tendo matado mais de 260 pessoas. Há informações também sobre o rapto de outras pessoas, que terão sido levadas para Gaza. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram