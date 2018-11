A história de Ahmad Nawaz, 17 anos, foi contada hoje pelo próprio, em Cascais, durante "o primeiro levantar de véu" sobre a 6.ª Edição das Conferências do Estoril, a que assistiram dezenas de alunos de escolas de Cascais.

"Sou uma vítima de terrorismo. Perdi o meu irmão mais novo e 132 amigos num ataque à minha escola no Paquistão, onde também fui baleado e fiquei gravemente ferido", disse Ahmad Nawaz, recordando o episódio que sofreu há três anos.

O jovem paquistanês, a viver em Birmingham, no Reino Unido, recordou em detalhe o ataque à escola militar que frequentava, a 16 de dezembro de 2014, um acontecimento, que segundo disse, alterou para sempre a forma como vê o mundo.

"As palavras do meu irmão a dizer que não queria ir à escola naquele dia ainda me ecoam na cabeça, porque insisti e obriguei-o a ir", disse.

Segundo o relato de Ahmad Nawaz, num momento, estava no recreio a "falar e a rir" com os amigos e, no momento seguinte, "um grupo de homens com armas e bombas entrou na escola e começou a disparar".

Para o jovem ativista, que ficou gravemente ferido no atentado, a "escola era um lugar seguro, não um lugar onde as crianças podiam ser brutalmente massacradas".

Por isso, descreve a tragédia como o acontecimento mais "surpreendente" e "revelador" da sua vida.

"Estava no chão a esvair-me em sangue, rodeado pelos corpos dos meus amigos, com quem tinha estado a rir e falar momentos antes, e a pensar que podia ser o próximo a morrer. Vi a minha professora ser queimada viva mesmo à minha frente e não a consegui ajudar", lembrou.