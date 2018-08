As propostas, que incluem também uma "reflexão" sobre a exclusividade para os deputados e a criação de uma comissão para avaliar os currículos dos membros do Governo e "escrutinar o comportamento" dos parlamentares, foram apresentadas esta tarde ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pela líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, depois de terem sido entregues ao presidente do PSD, Rui Rio.

Num relatório com 51 páginas intitulado "Reforçar a transparência e combater a corrupção em Portugal", são apresentas "linhas de atuação" que defendem a "admissão de acordos premiados de colaboração com a justiça", a designada ‘delação premiada’ introduzida no Brasil.

Esses acordos seriam previstos no Código de Processo Penal para um "elenco taxativo de tipo de crimes", como "crimes contra o património, os crimes contra a realização da justiça, os crimes cometidos no exercício de funções públicas, terrorismo e tráfico de droga".

No documento, elaborado pelo Gabinete de Estudos da JSD, propõe-se também a "alteração das regras do Código de Processo Penal referentes ao crime de corrupção por funcionário público ou titular de cargo público, com a introdução da inversão do ónus da prova, nesse tipo de crimes, que passaria por valorar os indícios".

A "valorização penal dos sinais exteriores de riqueza, introduzindo mecanismos para tal no Código Penal e Código do Processo Penal" seria acompanhada da "criação de um sistema de denúncia dos sinais exteriores de riqueza" e também de um "regime único de proteção dos ‘denunciantes de irregularidades’", os chamados ‘whistleblowers’, na expressão inglesa.