Neste segundo dia das celebrações do Jubileu de Platina, que terminam em 05 de junho, realiza-se cerimónia religiosa na Catedral de São Paulo. Todavia, a rainha Isabel II não vai estar presente na missa. Em comunicado, o Palácio de Buckingham revelou que a monarca de 96 anos sentiu "algum desconforto" durante o desfile desta quinta-feira e, por isso, não vai participar na celebração religiosa.

"A Rainha gostou muito do desfile de aniversário e do espetáculo aéreo de hoje, mas sentiu algum desconforto. Tendo em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Culto Nacional de Ação de Graças de amanhã na Catedral de São Paulo, Sua Majestade, com grande relutância, concluiu que não comparecerá", esclarece a nota.

O príncipe André também estará ausente da cerimónia desta sexta-feira, depois de ter testado positivo para a Covid-19.

Segundo o noticiado pela agência Reuters, o "desconforto" sentido pela Rainha de Inglaterra estará relacionado com as dificuldades de mobilidade.

"A Rainha está ansiosa para participar do evento de iluminação desta noite no Castelo de Windsor e gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram de hoje uma ocasião tão memorável", conclui o comunicado do Palácio de Buckingham.