Segundo a mesma fonte, o processo de extradição corre os seus trâmites normais, permanecendo Fábio Loureiro detido numa prisão de Rabat, Marrocos, não tendo adiantado mais pormenores.

Na segunda-feira, um dos advogados de Fábio Loureiro anunciou que o seu constituinte, se iria opor à extradição para Portugal, não tendo revelado os fundamentos que o levaram a contestar o pedido das autoridades portugueses.

A Polícia Judiciária informou na segunda-feira que Fábio Loureiro tinha sido detido no domingo à noite em Tânger, Marrocos, numa operação policial em cooperação com as autoridades marroquinas e espanholas.

Fábio Loureiro está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão.

O grupo de evadidos de Vale de Judeus incluía dois cidadãos portugueses, Fernando Ribeiro Ferreira e Fábio Fernandes Santos Loureiro, um cidadão da Geórgia, Shergili Farjiani, um da Argentina, Rodolf José Lohrmann, e um do Reino Unido, Mark Cameron Roscaleer, com idades entre os 33 e os 61 anos.

A notícia sobre a confirmação da detenção foi avançada pela SIC Notícias.