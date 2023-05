O chef e jurado do MasterChef Austrália, Jock Zonfrillo, morreu aos 46 anos, confirmou a emissora australiana Network 10. Nascido na Escócia, a 4 de agosto de 1976, deixa mulher, Lauren Zonfrillo, e quatro filhos: Ava, Sophia, Alfie e Isla.

Jock Zonfrillo atingiu o pico na Austrália, a sua terra adotiva. Venceu prémios nacionais e internacionais, tornando-se estrela de televisão no concurso Masterchef.

Zonfrillo começou na cozinha em tenra idade, com 12 anos apenas, sendo lavador de pratos. Aprendeu no Turnburry Hotel, foi nomeado como jovem chefe do ano da Escócia em 1993. Trabalhou sob a orientação de Marco Pierre White, num tempo em que a sua vida foi marcada por abuso de substâncias e alguns períodos sendo sem-abrigo.

Desde 2000 que se instalou na Austrália, sendo chefe principal no restaurante em Sidnei, o Restaurant 41. Em 2011 foi nomeado como chef principal da Penfolds Magill Estate, no sul da Austrália.

Adepto dos ingredientes naturais da Austrália, em 2013 abriu em Adelaide um restaurante inovador utilizando estes mesmos, e fui galardoado em 2018 e 2019 com vários prémios.

Na televisão, Zonfrillo começou por ser o apresentador do programa "Nomad Chef", do Discovery Channel no Reino Unido em 2014. Em 2019, foi nomeado como juíz no Masterchef na Austrália. Fez parelha com Melissa Leong e o antigo competidor Andy Allen.

Em 2021, Zonfrillo publicou o seu livro de memórias, o "Last Shot", onde escreveu sobre o seu tempo nas cozinhas, sobre as suas dificuldades com o abuso de substâncias e os seus problemas de saúde mental.