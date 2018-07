O tribunal de Porto Alegre aceitou um habeas corpus a pedir a libertação de Lula da Silva.

A decisão foi conhecida este domingo. O juiz Rogério Favreto do TRF-4 (tribunal de Porto Alegre) pronunciou-se favoravelmente a um pedido de habeas corpus e deu ordem de liberdade imediata a Lula da Silva que está preso desde 7 de abril após de ter sido condenado na operação Lava Jato.

"Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente”, é o excerto do despacho citado na imprensa brasileira.

Na conta de Twitter @LulaOficial partilhou de imediato a informação com a frase: Lula livre já!

A 30 de junho, um juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil tinha negado um novo pedido de liberdade para o ex-Presidente Lula da Silva.A decisão foi tomada pelo juiz Alexandre de Moraes que negou o recurso apresentado pelos advogados, que pediram ao mais alto tribunal do país a libertação de Lula da Silva até à resolução de um outro recurso pendente, que o próprio Luiz Edson Fachin mandou analisar pelo plenário do tribunal, composto por 11 juízes. Na altura, Moraes também arquivou todas as reclamações da defesa contra o seu colega Luiz Edson Fachin, instrutor no Supremo dos processos relacionadas com o escândalo de corrupção descoberto na Petrobras, pelo qual foi condenado antigo presidente.